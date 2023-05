Scontro tra due auto, tanta paura ma due feriti non gravi portati a Cona

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell’incidente che è avvenuto nella mattinata di ieri lungo via Argine Volano in prossimità di Sabbioncello San Pietro, località del territorio di Copparo. Per cause in fase di ricostruzione una Ford Mondeo e una Alfa Giulietta hanno avuto uno scontro. A causa dell’impatto, la ragazza alla guida dell’Alfa ha perso il controllo del proprio mezzo che è finito giù dall’argine, cappottandosi. L’altra vettura, invece, è rimasta sulla carreggiata con gli evidenti segni dello scontro sulla parte anteriore. Subito sono stati chiamati i soccorsi sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti il personale del ‘118’, i vigili del fuoco del distaccamento di Copparo e una pattuglia della Polizia locale. I sanitari si sono presi subito cura dei due automobilisti coinvolti nell’incidente. Dopo i primi controlli, i conducenti sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Cona.