Scontro tra minorenni. Uno sguardo di troppo e scoppia la faida. Botte, bastoni e tirapugni

Tutto per uno sguardo alla ragazza sbagliata. Un episodio apparentemente banale, accaduto nel via vai della galleria di un centro commerciale, dal quale è nata una faida degna del più classico dei film d’azione. Peccato che i protagonisti non siano bande di consumati gangster, ma gruppi di studenti (alcuni insospettabili), tutti minorenni tranne uno nel frattempo diventato maggiorenne. Lo scontro nato da quell’episodio ha avuto diverse recrudescenze, alcune sfociate in scazzottate con bastoni e tirapugni. In una di queste occasioni, un ragazzino è rimasto a terra privo di sensi dopo aver ricevuto un pugno alla testa. Dopo mesi di indagini, gli agenti della polizia di Stato sono risaliti ai presunti responsabili di quelle aggressioni. A finire nei guai sono stati sei giovanissimi (cinque italiani e uno straniero, tutti tra i 15 e i 17 anni tranne quello diventato da poco maggiorenne). Gli adolescenti sono ora indagati a vario titolo per minacce aggravate, percosse e lesioni nei confronti di alcuni coetanei di origine straniera.

I fatti finiti al centro dell’indagine risalgono alla seconda metà di aprile. Tutto comincia al centro commerciale il Castello. Il casus belli sarebbe appunto uno sguardo ‘scoccato’ da uno dei ragazzi della comitiva di stranieri a una giovane del gruppo a maggioranza italiana. L’adolescente, forse infastidita dalle attenzioni del coetaneo, avvisa gli amici i quali intervengono in sua difesa. "Ci vediamo fuori" è la sfida che viene lanciata. I gruppi si affrontano nel parcheggio del centro commerciale, dove volano calci e pugni. Ma questo è solo l’assaggio. Pochi giorni dopo, si verifica una seconda e più grave aggressione, stavolta vicino alla stazione. Qui il livello dello scontro si alza. Il gruppo di ragazzi che si era reso protagonista della ‘rivalsa’ al centro commerciale vede due avversari da soli. La banda li affronta e, dopo uno scambio di battute di fuoco, li tempesta di calci e pugni. Nel parapiglia uno degli aggressori colpisce un rivale alla nuca con un tirapugni, facendolo crollare a terra privo di sensi. Il minore viene soccorso e portato all’ospedale mentre i litiganti si dileguano prima dell’arrivo della polizia. Dopo un breve periodo di ricovero il ragazzo viene dimesso con una prognosi di trenta giorni per una frattura cranica e un’emorragia cerebrale.

A seguito dell’episodio le indagini della squadra mobile accelerano. Gli agenti scoprono che gli amici della vittima avevano programmato per il giorno successivo un regolamento di conti alle giostre di viale Alfonso d’Este. Il terzo scontro viene però scongiurato dall’intervento provvidenziale della polizia. Ma quel flop non basta a placare gli animi. Dopo una settimana, le braci che covavano sotto la cenere tornano a bruciare. Due degli stranieri stanno camminando in zona stazione quando si accorgono di essere seguiti dai ragazzi del gruppo rivale armato di bastoni e tirapugni. Questi ultimi rincorrono gli avversari, minacciandoli e costringendoli a nascondersi in un negozio fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

È l’ultimo episodio prima che gli investigatori della Mobile – tramite l’ascolto di numerose testimonianze, la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e l’attenta osservazione dei social – risalgano alle identità degli aggressori mettendo così fine a suon di denunce a quella faida ‘figlia’ di uno sguardo di troppo.