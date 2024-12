Scontro tra tre auto, feriti lievi. Coinvolto un mezzo di Soelia

Duplice incidente, causato da un pirata della strada. L’altra sera sul tardi in via Fiorana a Bando, un veicolo, il cui conducente si sarebbe poi dato alla fuga, ha centrato un palo della luce in cemento, che per il violento urto subito, si è piegato su se stesso sgretolandosi.

La struttura, quasi demolita, è comunque rimasta in piedi, appeso all’intelaiatura in ferro, e ai fili della corrente elettrica.

Una situazione che rappresentava un serio pericolo per la sicurezza stradale e per le vetture di passaggio, perciò è scattato l’allarme.

Raccolto l’Sos, un mezzo della manutenzione stradale di Soelia è quindi partito per riparare il danno. Ma, strada facendo, sulla via Argine Marino, per cause ancora al vaglio della polizia locale, giunta sul posto per i rilievi del caso ed avviare le ricerche del responsabile dello schianto contro il pilone della luce, si è scontrato con due auto.

Nell’impatto non si sarebbe fatto male nessuno, solo qualche graffio e tanta paura da parte delle persone all’interno.

Gli occupanti delle due vetture, e del mezzo di Soelia, soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio, avrebbero infatti riportato solo lievi ferite e tutto è tornato alla normalità nel giro di poche ore.

n.m.