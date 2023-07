Scontro violento tra auto a Volania, un ferito grave

Un brutto incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri nella località comacchiese di Volania, lungo la via Poderale Cappuccini nel territorio comacchiese, dove due automobili si sono scontrate. E a causa di ciò, uno dei veicoli è finito in un fosso. Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi per aiutare i due conducenti, rimasti feriti a seguito dell’impatto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale del ‘118’ con ambulanza, automedica ed elisoccorso, e i carabinieri della Compagnia di Comacchio. I pompieri si sono messi subito al lavoro per liberare il guidatore dell’auto che ha terminato la propria corsa nel fossato, rimasto incastrato nell’abitacolo. Un’operazione che ha consentito di affidare l’uomo ai sanitari che, dopo le prime cure prestate in loco, hanno optato per il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Cona. Meno gravi le condizioni della conducente dell’altra vettura, uscita di strada a seguito dello scontro: la donna è stata portata per accertamenti all’ospedale del Delta a Lagosanto. A quanto si apprende, nessuno dei due automobilisti è in pericolo di vita. Sul posto è giunta anche l’autogru in forza ai vigili del fuoco.