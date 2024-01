Scoperta maxi truffa per le borse di studio

Un sistema fraudolento che ha consentito, a oltre 300 studenti stranieri delle Università dell’Emilia-Romagna, di ottenere l’assegnazione di borse di studio per un totale di un milione di euro, in parte finanziate con risorse del Pnrr. E che ha toccato anche la nostra città. Lo ha scoperto la guardia di finanza di Bologna, indagando sulla base della partnership tra le Fiamme gialle regionali e l’Agenzia delle Entrate e con la collaborazione degli Atenei di Bologna, Modena-Reggio Emilia e Ferrara, oltre che della Regione, di Ergo, azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia-Romagna, e del Comune di Bologna. È stata Ergo a segnalare che qualcosa non andava alle forze dell’ordine, dopo alcuni controlli a campione nel periodo 2018-2021. Il sistema scoperto ha portato a individuare cinque persone di origine asiatica compresi tre ex studenti dell’ateneo bolognese: tutte si occupavano della falsificazione della documentazione che i connazionali appena iscritti ai corsi universitari dovevano allegare alle istanze, per ottenere il sussidio economico da Ergo.