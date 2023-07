Scoperte a rubare in casa Messe in fuga dagli anziani

Con la scusa di chiedere un bicchiere d’acqua entrano in casa di una coppia di anziani. Poi una delle due ladre viene pizzicata dal marito a rovistare in una delle camere al primo piano. Le malviventi, scoperte, si danno alla fuga, ma vengono rintracciate dai carabinieri e arrestate. È accaduto l’altro giorno in una frazione di Tresignana: una coppia di anziani ha rischiato di rimanere vittima di furto in abitazione. Due ragazze, entrambe di origine straniera che si aggiravano nella frazione, con la scusa di chiedere un bicchiere di acqua sono riuscite ad entrare nella casa della coppia. Una volta dentro, una delle due ragazze ha distratto la padrona di casa mentre l’altra riusciva a portarsi al primo piano, venendo però sorpresa dal marito dell’anziana donna a rovistare nelle camere. Le due, ormai scoperte, si sono date a repentina fuga.

Tuttavia la coppia di anziani ha prontamente avvisato i Carabinieri che, immediatamente, si sono portati sul posto e, acquisite le informazioni necessarie alle ricerche, hanno rintracciato poco dopo le due giovani. I militari delle Stazioni di Tresigallo ed Ambrogio hanno identificato le due ragazze, una ventiduenne e una diciassettenne, dichiarandole in stato di arresto.

L’Autorità giudiziaria estense ha disposto l’immediata liberazione della maggiorenne, mentre la minore è stata collocata in una struttura di accoglienza per minori e, nella mattinata del 19 luglio il Giudice del Tribunale per i Minorenni ha convalidato l’arresto, affidandola ai genitori. il problema dei furti e raggiri ai danni degli anziani è un fenomeno molto diffuso. Le vie della truffa, in particolare, sono infinite. Da quella del falso avvocato a quella della fantomatica beneficenza, passando per le più classiche: come quella dei finti tecnici di luce, gas ed acqua sino ai raggiri ai bancomat, ed alla truffa delle pietre preziose. Un fenomeno deprecabile dove a farne le spese sono persone sole, con i truffatori che trovano terreno fertile. Vittime che poi riferiscono emozioni e sentimenti di paura e vergogna che scaturiscono dagli episodi di cui sono tristemente protagonisti: in quei momenti, infatti, ci si sente fragili, soli, addirittura in colpa per essere caduti nell’inganno, un disagio che si aggiunge al furto o alla truffa subita. Si tratta di reati molto odiosi che comportano, per chi li subisce, non solo un danno economico ma anche e soprattutto psicologico, con ripercussioni sullo stile e sulla qualità di vita delle vittime. Per questo motivo i carabinieri svolgono una campagna capillare di informazione e prevenzione.