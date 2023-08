Scoperti 62 ‘furbetti’ a Ferrara: mezzo milione nel mirino

I controlli sulla corretta percezione del Reddito di cittadinanza sono un’attività che, anche quest’anno, ha visto un corposo impegno da parte delle forze dell’ordine. In dodici mesi, i militari della guardia di finanza hanno più volte messo sotto la lente le prestazioni sociali agevolate erogate dagli enti pubblici a famiglie che si trovano in situazioni di bisogno, tra le quali rientra appunto anche il Reddito. Gli interventi svolti sono stati tutti incentrati su tale ultima misura di sostegno, accertando una indebita percezione per un totale di 553.253 euro, con la denuncia di 62 persone per aver omesso d’indicare, all’atto della presentazione della domanda, tutte le fonti di reddito e il patrimonio posseduto dal nucleo familiare, oppure aver falsamente attestato di essere disoccupato o la residenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi.

L’ultimo caso risale a pochi giorni fa. Stavolta a sollevare il velo sull’illecito sono stati però i carabinieri. I militari dell’Arma hanno scoperto un’imprenditrice che, per circa un anno, aveva percepito il sussidio senza averne diritto. A essere denunciata è stata la titolare di una impresa individuale di commercio di rottami che aveva incassato il Reddito per un ammontare di circa quattromila euro. L’indagine è stata condotta dai carabinieri della stazione di Lido degli Estensi. Tutto è partito a febbraio, quando un carabiniere libero dal servizio aveva notato un furgone impiegato per la raccolta di materiali ferrosi aggirarsi per la località balneare comacchiese. Un fatto che lo ha insospettito, al punto da effettuare ulteriori approfondimenti per verificare a chi appartenesse il mezzo. Individuato il proprietario del veicolo, sono scattate ulteriori verifiche dalle quali è emersa una particolare situazione. Infatti, la titolare dell’impresa aveva percepito il reddito di cittadinanza dal giugno 2020 all’aprile 2021 senza averne tuttavia alcun titolo.