Scoperti a rubare alcolici. Minacce al negoziante, presi

Ancora una serata movimentata in via Carlo Mayr. Dopo la rissa tra giovani che ha scatenato scompiglio nella notte tra sabato e domenica, un nuovo episodio di violenza si è verificato nella serata di martedì. Stavolta, però, il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare i due responsabili di un’aggressione ai danni di un commerciante straniero. Ma andiamo con ordine. Tutto comincia intorno alle 22.30. Due soggetti – in seguito identificati come italiani di 40 e 45 anni – entrano in un minimarket etnico. Si aggirano all’interno e, cercando di non dare nell’occhio, si impossessano di un paio di bottiglie di alcolici (pare whisky, per un valore complessivo di una trentina di euro). Il loro piano, però, non va a buon fine. Il titolare del negozio si accorge del furto e li segue all’esterno chiedendo conto di quello che avevano fatto. In tutta risposta, i due soggetti reagiscono minacciando l’esercente con un coccio di vetro. Ne sono nati alcuni momenti di parapiglia, culminati con l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri che ha riportato la calma. Nel corso dei controlli, è emerso che i due soggetti si erano nascosti sotto ai vestiti le bevande di cui si erano impossessati senza pagare.

Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di rapina impropria. Nelle prossime ore i due compariranno davanti al giudice per l’udienza di convalida. L’episodio dell’altra sera arriva ad appena due giorni dalla maxi rissa scoppiata tra sabato e domenica nella principale via della movida. In quell’occasione, a seminare il panico poco dopo la mezzanotte sono stati alcuni giovani (tra cui pare anche alcuni minorenni) che si sono azzuffati all’altezza di piazza Verdi. Durante quegli istanti di caos sono volati tavoli, sedie e bottiglie mentre clienti e gestori dei locali si chiudevano dentro per evitare di essere a loro volta colpiti. all’arrivo delle volanti, il grosso dei contendenti si era già dileguato. Alla fine sono stati identificati sei partecipanti, ma le indagini sono ancora in corso per ricostruire ogni dettaglio di quella notte di paura. Insomma, due episodi certo scollegati tra loro ma che testimoniano come la zona della movida rimanga uno snodo delicato dal punto di vista della sicurezza, sul quale non bisogna mai abbassare la guardia.

f. m.