Scoperti con sigarette elettroniche alla cannabis Tre giovani nei guai per il traffico illegale

Denunciati tre giovani e trovate sostanze stupefacenti in abitazioni anche nella provincia di Ferrara. Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno intensificato la propria azione di contrasto ai traffici illeciti, oltre allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti su tutta la provincia berica. Gli interventi eseguiti sul territorio a cura del personale del Gruppo Vicenza, in particolare, hanno portato al fermo di tre giovani italiani incensurati di Rovigo. Al termine del controllo sono stati rinvenuti circa 12 grammi di hashish e soprattutto 100 sigarette elettroniche ancora confezionate, contenenti THC, somiglianti in tutto e per tutto alle normali sigarette oggi in commercio, ma contenenti il principio attivo della cannabis e quindi vietate nel nostro Paese. Dopo il sequestro della sostanza stupefacente, le perquisizioni domiciliari, hanno portato al rinvenimento di ulteriori 33 sigarette elettroniche della stessa tipologia, 750 euro quali presunto provento dello spaccio e 01 grinder con tracce di sostanza stupefacente, oltre che una modica quantità di hashish.

Mario Tosatti