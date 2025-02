Lavoro nero nel Ferrarese: attività sospese e multe

Ferrara, 5 febbraio 2025 – Una situazione d’irregolarità diffusa, scoperta dai controlli dei finanzieri. Al centro alcuni esercizi commerciali della provincia estense. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara ha eseguito interventi mirati accertamenti, eseguiti durante lo scorso fine settimana da parte di tutte le tenenze ferraresi: hanno interessato attività ubicate nel capoluogo estense e ad Argenta, Cento, Comacchio, Copparo e Codigoro.

I lavoratori irregolari della provincia

Durante le ispezioni, che hanno riguardato complessivamente sedici attività. Nel dettaglio sono stati individuati sette negozi all’interno dei quali erano presenti quindici lavoratori in nero, tutti stranieri con regolare permesso di soggiorno. Nel merito si tratta di personale senza un regolare contratto di lavoro. Fra le situazioni più rilevanti quella in un esercizio commerciale di Cento, dove erano presenti complessivamente sei lavoratori, di cui quattro risultati in nero e solo due assunti regolarmente.

Le sanzioni previste

Per tutti i sette trasgressori è stata avanzata la proposta di sospensione dell’attività e si è proceduto alla contestazione di sanzioni, che variano da euro 1.950 a 11.700, per ciascun lavoratore irregolare. Infine, è stata notificata una diffida con la quale si impone ai datori di lavoro di regolarizzare i dipendenti risultati non in regola.