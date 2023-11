Scoperti nel bagno di una villetta. I malviventi finiscono in manette

Due ladri maldestri avevano tentato di nascondersi in bagno per sottrarsi all’arresto, ma i carabinieri li hanno colti sul fatto e portati in caserma. Sono stati arrestati nella serata del 27 novembre per tentato furto in abitazione in concorso e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Ferrara, collocati agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa del giudizio di convalida, avvenuto ieri mattina dal tribunale.

I carabinieri sono intervenuti grazie a una segnalazione al numero di pronto intervento: un argentano ha raccontato di aver visto le luci di una torcia muoversi all’interno di un’abitazione, attualmente non abitata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Longastrino, che hanno trovato la porta d’ingresso forzata. Una volta all’interno dell’immobile, i militari hanno sorpreso due uomini ravennati, che hanno improvvisato un goffo tentativo di sottrarsi al controllo, nascondendosi in bagno.

Lo scopo della coppia è stato evidenziato ancora di più con la scoperta degli attrezzi del mestiere. Nella disponibilità dei due – giunti sul posto a bordo di un capiente autocarro cassonato – i Carabinieri hanno trovato due torce a batteria, due paia di guanti da lavoro, che indossavano, e una cesoia da 70 centimetri, presumibilmente appena utilizzata per tranciare la catena in acciaio posta a protezione della porta d’ingresso.

Ieri mattina (29 dicembre) si è tenuta l’udienza nel Tribunale di Ferrara: il giudice ha convalidato l’arresto e confermato per entrambi la misura degli arresti domiciliari fino al 15 dicembre, data in cui è stata rinviata l’udienza a seguito di richiesta dei termini a difesa.

L’ultimo episodio conferma che bisogna sempre tenere desta l’attenzione e che è indispensabile la collaborazione della cittadinanza per segnalare episodi sospetti. I Carabinieri pertanto invitano la cittadinanza a segnalare al 112 le situazioni sospette affinché, con la collaborazione di tutti, sia sempre più efficace l’azione di contrasto a questi odiosi reati. I controlli a tappeto dei miitari della stazione locale e della compagnia di Portomaggiore stanno dando i loro frutti. Tanti malviventi, infatti, finiscono nella rete degli uomini dell’Arma.

Franco Vanini