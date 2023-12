Scoperto in una casa allevamento abusivo con venti gatti

Venerdì, i Carabinieri delle Stazioni di Copparo, Ambrogio e Berra, del Nucleo Radiomobile di Copparo, della Stazione Forestale di Ferrara e dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità di Bologna e Ispettorato del Lavoro di Ferrara, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel Copparese. In questo contesto, i militari della Forestale hanno individuato un allevamento non autorizzato di gatti nell’abitazione di un cittadino straniero: sono stati trovati oltre venti animali detenuti a scopo allevamento senza le previste autorizzazioni prescritte dalla legge regionale. Per l’uomo è scattata una sanzione amministrativa, oltre all’obbligo di regolarizzare l’allevamento. Durante il servizio straordinario, inoltre, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli a persone ed esercizi commerciali, tre persone sono state denunciate: una per guida senza patente perché mai conseguita, una per il rifiuto a sottoporsi all’etilometro e una per aver installato un sistema di videosorveglianza non autorizzato in un negozio.