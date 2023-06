Scoperto un pavimento di età augustea

Una scoperta sensazionale, che non poteva attendere tempi ulteriori per essere rivelata: un pavimento mosaicato risalente all’epoca di Augusto. È questo il ritrovamento eccezionale della recente campagna di scavo condotta dall’Università Ca’ Foscari di Venezia nella zona Motta della Girata, nel territorio di Comacchio. Un primo esito degli scavi è stato presentato ieri a Palazzo Bellini, a Comacchio, in una Conferenza Stampa dal titolo indicativo "Dagli Estruschi al Medioevo e non solo. Gli scavi archeologici dell’Università Ca’ Foscari a Comacchio restituiscono tracce di un edificio di epoca romana". Alla presenza del sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri – che, presentato dalla Direttrice del Museo del Delta Antico di Comacchio, Caterina Cornelio, ha aperto l’incontro ricordando l’importanza dell’archeologia per Comacchio – sono intervenuti Carolina Ascari Raccagni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la quale ha evidenziato il percorso virtuoso dovuto alla collaborazione tra Soprintendenza, Istituzioni locali e chi lavora sul campo, Sauro Gelichi, Direttore scientifico degli scavi e docente di Archeologia medievale dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Dipartimento di Studi Umanistici) e Alessandro Alessio Rucco, Direzione sul campo, (Dipartimento di Studi Umanistici). Il prof. Gelichi ha presentato i risultati degli scavi nella zona di Santa Maria in Padovetere, sottolineando come Comacchio sia un centro archeologico interessantissimo. Già altri scavi nei pressi dell’edificio ecclesiastico avevano portato alla luce tracce di diverse fasi di utilizzo del sito nei pressi del corso d’acqua, il Po senescente di Spina, come materiale di importazione e una barca, che fanno supporre la presenza di un centro di stazionamento di imbarcazioni per garantire le comunicazioni interno esterno. Le indagini sono andate ben oltre le previsioni: "Abbiamo riscontrato anomalie attraverso indagini strumentali – ha spiegato Gelichi – e abbiamo voluto verificarle: da qui la scoperta di un edificio con pavimentazione in mosaico". Gli studi andranno avanti perché bisognerà capire la destinazione dell’edificio, ma la scoperta, vista l’epoca di riferimento, apre nuovi interrogativi. L’archeologo Alessandro Rucco ha quindi mostrato le foto dello scavo (25 m x 3,5m) e il particolare del pavimento a mosaico il cui disegno rimanda all’età augutea-tiberiana. Purtroppo il pavimento ha vissuto diverse traversie, ma la sua presenza in zona Comacchio rimane di grandissimo interesse.

Cinzia Boccaccini