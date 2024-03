Scoppia il caso Cappellari. I Maestri artigiani:: "Candidandosi con i Dem ci etichetta politicamente"

Di Bisceglie

"Qui sta andando tutto a carte 48". C’entrano poco i moti risorgimentali, ma la metafora rende l’idea dello stato d’animo che circolava, ieri mattina all’Accademia dei Maestri Artigiani, all’indomani dell’uscita della notizia – data dal Carlino - della candidatura di Marco Cappellari. Infatti, oltre a essere il portavoce degli ‘Amici della Carife’, Cappellari è uno storico esponente dell’Accademia.

"Candidandosi senza dire nulla a nessuno – scandisce Marco Garbellini, il presidente dell’associazione – ci ha etichettato politicamente. È un atto di estrema gravità: stiamo seriamente pensando di annullare la cerimonia di premiazione". Insomma, l’aria è molto pesante. Il titolare dell’omonimo istituto di formazione ha fatto una scelta di campo molto chiara: ha scelto di correre alle amministrative nella lista del Pd. Figura, nell’ultima stesura dell’elenco di nominativi, al numero dodici. Ma, come avevamo anticipato ieri sulle colonne del nostro giornale, si tratta di una candidatura che fa discutere. Garbellini, oltre che una questione di merito, ne fa una questione di metodo.

"Proprio pochi giorni fa – scandisce – abbiamo fatto una riunione nella quale abbiamo stabilito tutti i dettagli della manifestazione in programma per i prossimi giorni. Cappellari ha partecipato, ma si è ben guardato dal dirci che si sarebbe candidato nella lista del Pd. Ed è inaccettabile che, per colpa sua, la nostra Accademia sia esposta in questo modo sotto il profilo politico". "Non contesto – precisa – la scelta personale di candidarsi al Consiglio Comunale. Tutto legittimo, così come è legittimo, ci mancherebbe, scegliere da che parte stare. Ma è intollerabile che lui, prima di aver fatto questa scelta, non abbia rassegnato le dimissioni". Garbellini è sensibilmente turbato. Lo si percepisce dal tono di voce. Non è, però, l’unico tra gli artigiani a pensarla in questo modo. "La nostra – torna sul punto il presidente dell’Accademia – è un’associazione che è sempre stata e sempre dovrà rimanere apolitica. In questo modo invece lui ha ci ha connotati politicamente. Peraltro tenendo per se questa decisione e non comunicandolo a nessuno. Non è ammissibile venire a conoscenza di questa candidatura dai giornali". Le chat sono bollenti. Il disappunto per questa scelta è "diffuso e trasversale", afferma Cappellari. Lo abbiamo chiamato di buon mattino.

"Sarà almeno la ventesima telefonata che ricevo da questa mattina – si sfoga Garbellini – e altre ce ne saranno fino a sera. È stato davvero un gesto grave. Siamo tutti profondamenti irritati e offesi. Francamente nessuno si aspettava una cosa del genere. Ne prendiamo atto e trarremo le nostre conclusioni". Nel frattempo, per lunedì sera, è convocata una riunione d’urgenza per capire cosa fare della cerimonia. Anche se tutto fa pensare che verrà annullata. O per lo meno rinviata.