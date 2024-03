Scoppia incendio dentro casa. Madre e figlia intossicate dal fumo

Incendio nella notte ieri, intorno alle 3.20, in un’abitazione di via Cento a Vigarano Mainarda. La madre e la figlia di 13 anni, portate per un’inizio di intossicazione e per controlli all’ospedale di Cona, si sono salvate grazie alla rapidità dell’arrivo dei Vigili del fuoco di Ferrara e dei carabinieri. Ieri il sindaco Davide Bergamini ha emesso l’ordinanza di inagibilità, almeno fino a quando non saranno completati tutti gli accertamenti e le verifiche. Si è trattato probabilmente di un cortocircuito, forse dell’asciugatrice, ma è tutto ancora in fase di verifica.

La lavanderia e il bagno, da dove è scaturito l’incendio, sono stati completamenti divelti dal fuoco. Nelle fasi di massimo rischio, mentre le fiamme avevano avvolto le stanze della lavanderia accanto alla camera da letto dove si trovavano madre e figlia e i pompieri stavano arrivando, è stata fondamentale la capacità della donna, volontaria della Croce Rossa italiana, di mettere in pratica le conoscenze delle emergenze in caso di incendio. Una madre coraggio, la cui lucidità ha saputo salvare la vita della figlia. Il padre in quel momento era al lavoro.

Mentre la madre chiamava i soccorsi, la ragazzina contattava la zia che abita vicino e che si è precipitata sul posto contribuendo ai soccorsi. I primi a precipitarsi sul luogo dell’incendio sono stati i carabinieri. Immediato l’arrivo dei pompieri, il cui lavoro professionale e incessante, ha permesso di forzare una porta blindata e le inferiate per farle uscire madre e figlia e metterle finalmente in salvo. Poi gli idranti per spegnere il fuoco. Sono servite diverse ore per placare le fiamme che hanno danneggiate, tra fumo e fuliggine, anche gli altri ambienti della casa. Dopo aver messo in salvo madre e figlia, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche il cane, i gatti, una tartaruga.

Solo un pappagallino, respirando il monossido, purtroppo non ce l’ha fatta. Ieri madre e figlia sono state dimesse dall’ospedale. Stanno bene. Tanta paura, ma fortunatamente sono salve, avvolte dall’abbraccio e dall’affetto del padre, della zia, degli amici. Una tragedia sfiorata che per fortuna si è risoltanel migliore die modi.i

Claudia Fortini