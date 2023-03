Scoppia incendio in una villetta partito dal camino

Il fuoco nel caminetto a legna del salotto di casa e improvvisamente lingue di fuoco, di oltre un metro, che escono dal camino esterno sul tetto. Le fiamme e la paura, spente dal rapido arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Bondeno, accorsi sul posto non appena allertati dalla centrale operativa di Ferrara. Tra spegnimento e messa in sicurezza hanno lavorato per tre ore. E’ successo domenica sera, a Gavello, in via Comunale, dove le fiamme sono divampate in una canna fumaria danneggiando il tetto, salvato dall’arrivo dei pompieri. Visibili dal giardino, i rumori e i bagliori avevano fatto scattare dai residenti l’allarme. I vigili del fuoco, per riuscire a spegnere le fiamme, hanno operato arrampicandosi con la scala italiana, chiudendo immediatamente la valvola a farfalla del camino, usando la termocamera per controllare le temperature, arrampicandosi su un tetto fortunatamente in laterizio che ha subito danni e che i proprietari dovranno sistemare ma senza che sia stata inficiata l’abitabilità. Da qui, la pulizia della canna fumaria e la messa in sicurezza dell’abitazione. Una situazione che ricorda quanto sia importante, in ogni casa, la pulizia preventiva della canna fumaria per evitare rischi.