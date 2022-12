Scoppia incendio in un’abitazione Palazzina evacuata, un ustionato

Le fiamme sono scaturite all’improvviso, spezzando bruscamente la quiete del giorno di festa. Il rogo che ha devastato un appartamento (rendendone al contempo non fruibili altri sei) sarebbe partito da una stufa. Queste sono le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, ancora al lavoro per capire con esattezza i contorni di quella che solo per un soffio non si è trasformata in una tragedia. Siamo in via Renata di Francia, pieno centro storico. È il giorno di Natale e sono da poco passate le 15. I pranzi in famiglia stanno lentamente cedendo il posto al relax del pomeriggio festivo quando, tutto a un tratto, accade qualcosa. Le fiamme iniziano a divampare tra le mura di un appartamento al primo piano di una palazzina. Corrono rapidamente, divorando tutto quello che trovano sul loro cammino. In una manciata di minuti devastano l’appartamento e ne lambiscono uno vicino. Il fumo, denso e scuro, si diffonde velocemente in tutto lo stabile, rendendo l’aria irrespirabile e costringendo i condomini a uscire.

L’allarme scatta immediatamente. Sono diverse le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco da parte dei tanti residenti che si accorgono di quello che sta accadendo. Sul posto arrivano diverse squadre, accompagnate dai carabinieri e dai sanitari del 118. Fortunatamente, tutti i residenti del condominio riescono a mettersi in salvo, compresa la famiglia che si trovava nella casa da cui è scaturito l’incendio. La maggior parte esce in autonomia, ma per tre persone è necessario l’intervento provvidenziale dei pompieri con l’autoscala e, in un caso, con un respiratore. Gli operatori riescono infine a portare in salvo anche un cane e un gatto. Per alcuni dei residenti sono necessarie cure mediche. Quattro persone sono infatti rimaste leggermente intossicate per aver respirato un po’ di fumo, mentre uno degli abitanti dell’appartamento bruciato ha riportato lievi ustioni alle gambe.

I pompieri, accorsi sul posto in forze, lavorano a lungo per domare le fiamme. Una volta riportata la situazione sotto controllo, avviano tutti gli accertamenti del caso. Iniziano con le verifiche strutturali sull’edificio, al fine di appurare la situazione degli ambienti dopo il rogo. Vengono giudicati inagibili o non fruibili ben sette appartamenti (alcuni per le conseguenze dell’incendio sull’abitazione stessa, altri inaccessibili per problemi legati al vano scale). Le indagini si concentrano poi sulle cause dello spaventoso incendio. L’attenzione si focalizza subito su una stufa a bioetanolo. Le fiamme potrebbero essere scaturite da lì, ma per averne certezza bisognerà attendere la fine delle verifiche. I pompieri rimangono in via Renata di Francia fino a sera per ultimare i controlli sia all’interno dell’abitazione bruciata che negli altri spazi del palazzo. Passata la fase dell’emergenza, inizierà al conta dei danni i quali, vista l’ampiezza dell’incendio e le aree interessate da fuoco e fumo, rischiano di essere particolarmente ingenti.

Federico Malavasi