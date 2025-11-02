Scoppia la lite tra le mura di casa. Spunta un coltello, due all’ospedale

Una lite tra le mura di casa sfociata nel sangue. È stata una serata di follia quella di ieri in un appartamento di via Fermi, in centro a Codigoro. Protagonisti dell’accaduto un uomo e una donna che, al culmine di una accesa discussione, si sarebbero aggrediti vicendevolmente. Pare addirittura – almeno secondo le prime testimonianze – impugnando un coltello. Al momento, però, ci muoviamo ancora nel campo delle ipotesi, poiché l’esatta ricostruzione dell’accaduto (compresa la presenza e l’utilizzo dell’arma) è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Comacchio.

I fatti. Tutto si è consumato intorno alle 19.30 di ieri. Secondo le primissime ricostruzioni i due – lui straniero, lei 45enne del luogo – avrebbero iniziato a discutere animatamente per ragioni non chiare. All’improvviso, il litigio è pericolosamente degenerato fino alle vie di fatto. Nel parapiglia sarebbe spuntata la lama (o le lame, come accennato non è ancora chiaro se e chi l’abbia impugnata, se uno solo o entrambi). Il trambusto ha attirato l’attenzione dei vicini. L’allarme ai soccorritori è scattato quasi subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze e l’auto medica, oltre ai carabinieri.

Giunti in via Fermi, i soccorritori hanno prestato le prime cure ai due feriti, poi portati fuori dalla palazzina e trasportati uno all’ospedale del Delta e l’altro a Cona. Nella violenta colluttazione hanno riportato diverse ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Ora spetta agli uomini dell’Arma il compito di ricostruire nei dettagli quegli istanti di ordinaria follia.

f. m.