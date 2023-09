Scoppia la rissa in piazza In quattro finiscono nei guai

Quattro persone che si aggiravano per le vie del centro in forte stato di agitazione e con addosso lividi e segni di percosse. Quando gli agenti delle volanti in servizio di pattuglia in centro li hanno visti, non ci hanno messo molto a capire che cosa stesse succedendo: i quattro, tre uomini e una donna, erano ‘reduci’ da una scazzottata avvenuta poco prima in piazza Trento Trieste.

Il tutto è accaduto nella serata di martedì. La pattuglia, notata la scena e la concitazione ancora strisciante tra i litiganti, li ha fermati per un controllo. Sono bastate poche parole per ricostruire l’antefatto. Il gruppo, arrivato da Bologna, aveva iniziato a discutere in maniera piuttosto accesa. Al centro della discussione, vecchie questioni personali che il quartetto ha continuato a rinfacciarsi fino a trascendere. Dopo le urla, sono passati alle vie di fatto con spinte, schiaffi e pugni. Tutti i litiganti ne sono usciti ammaccati, chi con ferite alle braccia, chi con tumefazioni al volto. Sul posto è stato fatto intervenire il 118, il cui personale ha provveduto a medicare i quattro soggetti per le lesioni ed escoriazioni riportate nella scazzottata. Conclusi gli accertamenti medici, tutti quanti hanno rifiutato il trasporto in ospedale e l’ambulanza è ripartita vuota. Pur non avendogli causato gravi conseguenze dal punto di vista fisico, sicuramente la lite gli è costata qualche guaio con la giustizia. Al termine degli accertamenti, gli uomini delle volanti li hanno infatti denunciati per rissa. La questura ha inoltre avviato la procedura per l’emissione del foglio di via da Ferrara.