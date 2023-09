Scopri Argenta in bici: weekend tra chiese e conventi

Due giornate alla scoperta del territorio argentano e delle sue innumerevoli realtà grazie a un itinerario storico-culturale che si svolgerà nello spazio e nel tempo alla scoperta di chiese e conventi argentani, tra storia e realtà e delle abitudini culinarie dei monaci, con approfondimento sulle erbe usate in cucina e a scopo medicamentale. Il primo appuntamento è sabato 7 ottobre, con "Pedalando nella storia, tra chiese e conventi", un’originale visita raccontata in bicicletta alla scoperta dei luoghi di culto argentani, chiese e conventi di ieri e di oggi. Durante il percorso ci si soffermerà per una visita all’interno dell’ex convento dei Cappuccini con annessa chiesa di San Lorenzo, dove sarà possibile vivere una esperienza unica: vedere da vicino e toccare alcuni tra i documenti più antichi dell’Archivio Storico. Partenza e ritorno dal Museo della Bonifica. Ingresso gratuito all’evento, con partenza dal Museo della Bonifica, Strada Saiarino, 1 – Argenta. Il giorno dopo, domenica 8 ottobre, il tema è "Chiese, conventi, ordini religiosi e confraternite argentane; la mensa dei monaci".

Franco Vanini