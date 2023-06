Scopriamo le lucciole a Terre del Reno, visita in notturna al Bosco della Panfilia

Sarà un appuntamento davvreo particolare quello organizzato in notturna a Terre del Reno, alla scoperta di un piccolo e bellissimo insetto che sta purtroppo diventando sempre più raro. Si terrà venerdì, infatti, alle 21, la visita in notturna al bosco della Panfilia, a Sant’Agostino. Una serata dedicata all’osservazione delle lucciole nell’ambiente naturale dell’area protetta regionale che comprende anche un tratto del fiume Reno, con un’estensione complessiva di circa 80 ettari. L’escursione in notturna è organizzata dalle Gev, Guardie Ecologiche Volontarie, di Ferrara, il ritrovo è al parcheggio in Via del Cavo a Sant’Agostino. Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria delle Gev al 331.3134041. L’iniziativa ha degli importanti risvolti ambientali e di conoscenza del territorio.