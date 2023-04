Scoprire la nostra città attraverso un film

La classe 2 C dell’Istituto Comprensivo di Codigoro racconta la cittadina attraverso una ricerca sui film. I giovani cronisti sono seguiti dal professor Giunluca Fusi.

Scoprire Codigoro

attraverso film e documentari

Le aree territoriali limitrofe a Codigoro sono state oggetto di riprese cinematografiche sia nel passato che ai giorni nostri. Si è svolta alcuni giorni fa al Cinema Teatro Arena di Codigoro, la presentazione in anteprima del film ‘I nostri ieri’ del regista Andrea Papini, girato nel 2021 nelle ex carceri. Le riprese sono state effettuate anche al forno Mancini, alla discoteca Caprice, in un ufficio comunale, in piazza della Libertà, all’oasi di Canneviè e Valle Giralda.

Il più famoso è stato “Un ettaro di cielo” del 1958, con Marcello Mastroianni e Rosanna Schiaffino, che destò una certa curiosità visto la bellezza della protagonista. Severino, un giovane rappresentante di commercio (interpretato da Mastroianni), convince quattro anziani creduloni a comprare un ettaro di cielo per tremila lire! Ci ha entusiasmato vedere film e documentari, che ci hanno resi orgogliosi del nostro paese! Da Pomposa del 1950, al documentario di Cesare Bornazzini Pomposia Monasterium in Italia primum (1996), rappresentano un paesaggio in equilibrio tra terra ed acqua. Questo aspetto viene rimarcato nel film Delta di Michele Vannucci, presentato in questi giorni nei cinema italiani. La fotografia curata da Matteo Vielle ha mostrato luci ed ombre del Delta del Po una lunga ricerca iniziata nel 2016 con sopralluoghi nei vari comuni. La lotta della popolazione del luogo con i pescatori di frodo, dimostra l’attaccamento alle risorse del proprio territorio. Una vita non sempre facile, con duri sacrifici, trasmessa da padre in figlio. "Il film è stato girato tra gennaio e febbraio lungo quell’essere selvaggio del fiume, un luogo che spero riesca ad affascinare ed emozionare tutta Italia, come ha emozionato me". Sono queste le parole del regista durante la presentazione del film a Comacchio.