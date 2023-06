’Scorre festival’ con tanti big Si comincia con Paolo Cevoli

Paolo Cevoli sarà sul palco di piazza Garibaldi, sabato 2 settembre, nell’ambito di ‘Scorre il festival’. Dopo gli annunci della presenza di Giusy Ferreri e dell’Orchestra Toscanini – Next, restava solamente da svelare l’ultimo ospite. Il comico romagnolo, protagonista del programma Zelig e di ‘Lol 3 Chi ride è fuori’ oltre naturalmente a serate nei teatri di tutta Italia, completa il palinsesto della tre giorni, dall’1 al 3 settembre. Tutto il pubblico avrà un posto personale in cui sedersi. I biglietti per gli spettacoli saranno disponibili a partire da martedì.

La biglietteria online è sul sito boxerticket.it, mentre i meno avvezzi alla tecnologia avranno la possibilità di prenotare il proprio posto a sedere recandosi presso la Pinacoteca Civica di Bondeno, adiacente al Municipio, nel cortile della Centrale Operativa della Polizia Locale. Gli spettacoli dell’Orchestra Toscanini il primo settembre e di Giusy Ferreri il 3 settembre, saranno ad ingresso gratuito previa prenotazione del proprio posto a sedere nei modi indicati, mentre per assistere allo spettacolo di Paolo Cevoli il 2 settembre, il biglietto ha un costo di 15 euro prevendita inclusa.

"Siamo soddisfatti di aver portato a termine per il terzo anno consecutivo un palinsesto di grande musica e cultura – commentano all’unisono il sindaco, Simone Saletti, l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Quest’anno, i posti a sedere aumentano ancora, arrivando a sfiorare le 1600 sedute per ciascuno spettacolo. Già con i primi annunci l’entusiasmo dei bondenesi era alle stelle: in Comune abbiamo infatti ricevuto innumerevoli telefonate per richiedere informazioni sulle esibizioni, e certamente anche Paolo Cevoli sarà accolto con grande calore dal nostro territorio. Ringraziamo l’associazione Promoter Emilia-Romagna per il lungo lavoro congiunto". Sul palco, Paolo Cevoli sarà accompagnato dalla comica romagnola Maria Pia Timo. La biglietteria sarà quindi aperta a partire da martedì 13 giugno presso la Pinacoteca Civica nelle mattine dal lunedì al venerdì. Per informazioni sul festival: 0532 899 214 oppure 0532 899 216.