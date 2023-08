’Scorre’, tre giorni di eventi Ci sono Cevoli e Giusy Ferreri

È iniziato il conto alla rovescia verso l’inizio di Scorre – il Festival, la kermesse culturale e musicale in programma per tre giorni a partire da questo venerdì, 1 settembre, fra Bondeno capoluogo e la frazione di Stellata. In tutto, saranno una dozzina gli appuntamenti in programma, fra cui l’evento clou di domenica sera a Bondeno con il concerto di Giusy Ferreri (nella foto), col tutto esaurito da 1600 posti a sedere. "Nell’intero weekend verrà dato spazio alla grande musica, alle risate, alla cultura e in generale allo star bene – commenta entusiasta il sindaco, Simone Saletti –. Oltre all’artista di fama nazionale Giusy Ferreri, infatti, sul grande palco di Piazza Garibaldi si esibiranno l’Orchestra Toscanini – Next venerdì 1 e Paolo Cevoli con Maria Pia Timo sabato 2 per completare un pacchetto di tre eventi imperdibili". Durante le tre serate, a livello di viabilità, la sola Piazza Garibaldi sarà interdetta al traffico: le macchine potranno quindi parcheggiare in ogni altro posto auto della città. Vera perla del festival sarà la Rocca Possente di Stellata, utilizzata dentro e fuori in tutti i suoi ambienti. "Il primo appuntamento sarà dentro alla Rocca: venerdì alle 18 sarà inaugurata la mostra fotografica “I colori del Po”, curata da Pier Luigi Fagioli e Alex Monogawa. Sabato mattina, ancora all’interno del forte medievale patrimonio Unesco, alle 11 si terrà la presentazione della guida “I musei del Po”, con protagonista il Museo Archeologico di Stellata. E nel pomeriggio, ancora spazio alla grande cultura dentro alla Rocca".