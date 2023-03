"Scorrettissimo me" Paolo Rossi in scena al teatro Barattoni

Sabato sera alle 21 nel teatro Barattoni si terrà un vero e proprio evento culturale per Ostellato: Paolo Rossi porterà in scena "Scorrettissimo me", il nuovo spettacolo del comico e attore friulano, milanese di adozione con alcuni anni trascorsi a Ferrara, dove ha frequentato le scuole superiori inserito nella rassegna SipariOstellato. I contenuti del nuovo spettacolo di Paolo Rossi variano e sono sempre legati all’attualità: dal modificarsi del virus, alla guerra, alla crisi economica. "Mancano solo gli alieni. Gli zombie – precisa Rossi – abbondano già da un po’ e li incontriamo quotidianamente". Il nuovo spettacolo di Paolo Rossi unisce stand up a commedia dell’arte, con contenuti variabili ma sempre legati all’attualità. Ci sono racconti sulla nuova censura (politicamente corretta), sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. Fenomeni che un cantastorie non può fingere di non vedere.

Agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell’allestimento scenico, lo spettacolo ha le caratteristiche di un evento più che di una rappresentazione e si adatta a qualunque luogo voglia ospitare la "non replica", addirittura il teatro propriamente detto. Un teatro d’emergenza? Delirio organizzato? Serata illegale? Teatro di rianimazione? Comunque un teatro di domande. Al centro della scena c’è l’attore, ci sono i personaggi che evoca o interpreta nelle varie affabulazioni, ma soprattutto c’è la persona. Attore, persona e personaggio, per allontanarsi dalle tradizionali rappresentazioni. Lo spettacolo si gioverà di musica eseguita dal vivo da parte di Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi.

f. v.