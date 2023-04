’Scorrettissimo me’, successo di Paolo Rossi al teatro Barattoni

Il Teatro Barattoni si conferma tra gli spazi più dinamici e attrattivi del Ferrarese. Tra stand up e commedia dell’arte, con contenuti variabili ma sempre legati all’attualità, "Scorrettissimo me", il nuovo spettacolo di Paolo Rossi, ha fatto il botto a Ostellato, dove è andato in scena sabato scorso. "Un appuntamento molto atteso e che non ha tradito le aspettative – commenta Massimiliano Venturi, direttore artistico dei Teatri del Delta – Con oltre due ore di spettacolo, con la maestria e la presenza scenica che lo contraddistinguono da sempre, un Paolo Rossi in grandissima forma ha incantato ed emozionato i tantissimi spettatori che hanno gremito platea e galleria del Teatro Barattoni, fino a registrare il secondo tutto esaurito out stagionale per SipariOstellato". Un evento di grande spessore, quasi una lezione di teatro, che ha spaziato con ritmo serrato tra grandi classici della drammaturgia, musica, improvvisazione e un personalissimo tributo a Jannacci.