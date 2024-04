"Scortichino, calvario finito. Presto i lavori al ponte"

La partenza dei lavori sul ponte di Scortichino sul Canale Diversivo è ormai una questione di giorni. L’infrastruttura viabile di collegamento fra il Comune di Bondeno e la Provincia di Modena sarà interessata da importanti opere di riqualificazione a partire dal prossimo giovedì 2 maggio. Questo il tema centrale del gazebo allestito a Scortichino nella mattina di sabato 20 aprile in occasione dei consueti appuntamenti per le frazioni “Do ciacar col Sindac”, gli incontri itineranti dell’Amministrazione comunale con gli abitanti del territorio. I lavori, del valore complessivo di 390 mila euro, sono finanziati in parti uguali dal Comune e dalla Provincia di Modena (170 mila euro cadauno) e contano anche su un contributo del Consorzio della Bonifica Burana (50 mila euro). Opere che quindi inizieranno il 2 maggio e che, salvo rilevanti imprevisti, dovrebbero protrarsi per pochi mesi e concludersi al più tardi entro l’inizio dell’autunno, restituendo le due corsie di marcia e la piena sicurezza del fabbricato anche per il transito dei carichi pesanti (attualmente limitati a 26 tonnellate). Per la maggior parte del tempo, le lavorazioni saranno condotte a traffico veicolare aperto, regolato mediante il senso unico alternato già attualmente in vigore. Approssimativamente durante tutto il mese di luglio, quindi in un periodo lontano dall’apertura delle scuole e comunque in una fascia temporale che sarà comunicata con maggiore precisione nelle prossime settimane, il ponte resterà chiuso alla circolazione stradale al fine di consentire l’esecuzione dei lavori al di sopra dell’impalcato. "Una bella mattina di proficuo confronto con i cittadini della nostra frazione più popolosa – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Il ponte sul Diversivo è naturalmente l’argomento più sentito del momento, dato che si tratta di un’infrastruttura essenziale non soltanto per gli abitanti di Scortichino, ma anche per chi dal modenese viene a Bondeno e, naturalmente, per le imprese che spostano le merci in una direzione o nell’altra. Nonostante si tratti di opere molto meno invasive e della durata più breve, abbiamo ugualmente deciso di seguire il ’modello Ponte Rana”’ – puntualizza ancora Saletti –".

"Il programma delle fasi dei lavori è già stato concordato e condiviso con la ditta – descrive l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. La stragrande maggioranza dei lavori sarà effettuata a circolazione aperta, dato che si tratterà di opere eseguite al di sotto del fabbricato. Vi sarà comunque un periodo di chiusura dell’infrastruttura, sicuramente successiva al termine delle scuole".

Claudia Fortini