’Scortichino in festa’. Quattro giorni tra spettacoli e musica

Si sta preparando un lungo fine settimana di eventi a Scortichino con la tradizionale Fiera di Sant’Eurosia: da venerdì 23 a lunedì 26 maggio, infatti, nel centro della frazione si terranno quattro giorni fra spettacoli, gastronomia e luna park grazie alla Pro Loco del paese e al suo “Scortichino in Festa”. "Un appuntamento della tradizione ma allo stesso tempo capace di rinnovarsi anno dopo anno – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. In questa edizione, tanto spazio sarà dato ai motori, con i biker e con l’esposizione delle auto americane, poi si aggiunge l’atteso appuntamento con la festa anni ’90, e a chiudere la manifestazione sarà come sempre la storica Filarmonica “Verdi” del paese. Un ringraziamento e un incoraggiamento alla Pro Loco di Scortichino – concludono gli amministratori – e ai tanti volontari che renderanno possibile la realizzazione del lungo evento".

Venerdì la festa inaugurerà alle 19 con la “Serata Biker” e alle 21 con la musica dei Bailando Salsa. Nel dopocena, alle 22.15, musica dal vivo con i Delirio e a concludere il primo giorno un Dj. Sabato 24 si comincia già dal pomeriggio con l’aperitivo animato da Dj Alpaca delle ore 17.30, e poco dopo tutti i partecipanti potranno assistere all’affascinante esposizione di auto americane “American Night”, giunta alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno. Dalle 19, presso il Bar 59, balli country con i Wild Eagles Dance Country School. In serata, l’attesa festa anni ’90 con il “Super 90 Party” e a concludere la giornata Dj Otto. Domenica 25, alle 17.30, si parte ancora una volta con l’aperitivo stavolta animato dagli Emme.Ci, cui farà seguito la band Cafè Wha. Dalle 19 al Bar 59 troveranno spazio i balli di liscio con il gruppo Vai a liscio.