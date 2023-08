Scout da tutto il mondo "Noi, in Corea del Sud Ma nemmeno il tifone è riuscito a fermarci"

di Lucia Bianchini

Scambio di usi, costumi e felicità. Questo è il Jamboree, evento mondiale dello scoutismo organizzato da Agesci e Cngei ogni quattro anni, che si è tenuto in Corea del Sud, a SaeManGeum dall’uno al 12 agosto. Durante la manifestazione un allarme tifone ha costretto a trasferire i partecipanti e le varie attività in altre sedi. Nonostante il grande caldo l’evento si è svolto nel migliore dei modi.

Anche da Ferrara è partita una rappresentanza degli scout, accompagnati da due capi scout. I giorni del festival sono stati per i partecipanti un’occasione per incontrare culture, usanze, lingue, religioni e modi di vita differenti dei 150 Paesi presenti, uniti dall’appartenenza al movimento scout. I ragazzi hanno potuto svolgere molte attività sportive come canoa, rafting, paracadute. Per i giovani un’occasione per scoprire i diversi culti del mondo in un padiglione dedicato alle religioni, oltre a laboratori artistici in cui creare la carta tipica orientale, calamite decorate, ventagli, e fare alcune gite fuori dal campo, in visita a Seoul e in altri luoghi caratteristici. Come ha spiegato Diego Neri, capo scout del gruppo Agesci Casumaro 1: "Il Jamboree è una di quelle esperienze in cui sia i ragazzi sia i capi respirano un’atmosfera internazionale, in un solo posto si possono vedere e conoscere culture di tutti i Paesi, è un’occasione unica per i ragazzi".

Tra le esperienze indimenticabili che hanno portato dalla Corea secondo Anna Carrà, del gruppo Agesci Ferrara 4, e Clelia Seghi del gruppo Agesci Delta del Po Mesola 1 ci sono sicuramente la cerimonia d’inaugurazione e il cultural day. "La cerimonia d’apertura è stata meravigliosa – racconta entusiasta Anna Carrà – eravamo tutti insieme in questo campo enorme, in piedi, a dire "noi siamo scout, noi vogliamo essere scout e portare avanti questo messaggio". E questo mi ha fatto sentire molto orgogliosa di quello che siamo come movimento, anche se sono entrata da poco tempo rispetto ad altri, è il mio quarto anno. Poi discorsi, spettacoli, fuochi d’artificio, è stato tutto molto bello". "Altro momento entusiasmante – prosegue la giovane guida – è stato il cultural day, in cui nel campo si potevano visitare stand allestiti dai vari Paesi in cui ognuno mostrava qualcosa che era legato alla sua cultura. Anche noi abbiamo preparato qualcosa per presentare l’Italia, abbiamo cucinato pasta tutto il pomeriggio, perché tutti volevano assaggiarla. Poi altre attività con cui abbiamo raccontato lo scoutismo italiano. Anche noi siamo andati in giro, ho scoperto dei biscotti libanesi buonissimi. È proprio questo che cercavo da questo raduno, poter conoscersi e confrontarsi, raccontarsi tra diverse culture e modi di vita".

"È stata un’esperienza unica, che succede una sola volta nella vita, io lo farei altri tre miliardi di volte – così Clelia Seghi –. Nei sottocampi c’è stato un grande scambio con le altre nazionalità. E’ stato bellissimo scambiarci tra noi i distintivi, stare insieme a persone di altre culture. Questo insegna a capire che si può vivere in pace tra tutti noi, senza fare guerre".