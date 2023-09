Screening dell’udito sul camper del Lions

Oggi, il Lions Club Copparo sarà in piazza con Audiovita srl per effettuare uno screening dell’udito. Il controllo, che sarà gratuito, verrà eseguito da personale esperto e qualificato: è previsto un esame audiometrico e una visita otoscopica. "Il Lions club – ricordano dal sodalizio copparese - è sempre attivo e attento ai problemi della salute dei cittadini: altre iniziative sono state il controllo dell’ambliopia nelle scuole (voluto per sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva nei bambini in età pediatrica), e lo screening gratuito del diabete avvenuto in passato sempre nella piazza di Copparo su un camper attrezzato.