"Screening, donne fatevi avanti"

La prevenzione è lo strumento più efficace per prevenire il carcinoma della cervice uterina, che rappresenta il quinto tumore più frequente nelle donne sotto i 50 anni di età e, nel complesso, l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. Per questo, nel mese di gennaio, si celebra il mese della prevenzione del tumore al collo dell’utero, un’occasione per promuovere i programmi di screening a disposizione dei cittadini, per effettuare esami specifici e identificare precocemente le lesioni pre-cancerose, così da poterle trattare e curare per tempo. Tra le principali cause del tumore alla cervice uterina, l’infezione da Papillomavirus umano, trasmesso per via sessuale e molto frequente soprattutto nelle persone giovani. La maggior parte delle infezioni regredisce spontaneamente. Quelle persistenti, però, causano lesioni nel collo dell’utero che possono evolvere in tumore. Il lasso di tempo tra l’infezione e lo sviluppo del tumore è lungo ed è pertanto importante intercettare le lesioni e trattarle prima che queste degenerino. Lo screening. Il tumore alla cervice uterina è curabile se individuato e trattato precocemente. Negli ultimi decenni il programma di screening organizzato ha contribuito a ridurre i nuovi tumori del 40% e la mortalità del 50%. "Lo screening – spiega Caterina Palmonari (nella foto), responsabile Uosd Epidemiologia, screening oncologici, programmi di promozione della salute dell’azienda Usl – è uno strumento molto efficace di prevenzione, è in grado di rilevare il papilloma virus e di individuare e trattare precocemente eventuali lesioni precancerose, prevenendo così la formazione di tumori invasivi. Il programma di screening prevede l’offerta di un test Hpv o un Pap test, un esame efficace, semplice e gratuito, che viene eseguito dalle ostetriche presso tutti i consultori attivi sul territorio provinciale, a tutte le donne in fascia di età compresa tra i 25 ed i 64 anni.