Screening in asilo sull’ambliopia

Giovedì scorso è stato fatto lo screening sull’ambliopia grazie al supporto di Lions Club International nell’asilo di Gambulaga, giovedì 21 marzo lo screening sarà fatto nell’asilo "Sorelle Nigrisoli" di Portomaggiore. Il Distretto Lions 108 TB, ha come obiettivo quello di eseguire il test dell’ambliopia su circa 10.000 bambini, di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Lo screening è molto semplice e consiste in una misurazione della vista effettuata dall’ortottista o dal medico oculista tramite 2WIN, un refrattometro binoculare portatile che misura entrambi gli occhi allo stesso tempo, in condizioni visive naturali. La sua tecnologia innovativa permette di rilevare in pochi secondi il difetto refrattivo, le alterazioni oculari e i difetti della visione.

f. v.