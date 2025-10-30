Screening mammografici e open day all’ospedale centese

La prevenzione di ogni genere di patologia è un tema cruciale del dibattito sanitario nazionale e internazionale. Un dibattito che, di rimando, si riflette giustamente anche sulle comunità locali, e dunque anche nel territorio centese. Lo dimostra il comunicato dell’Ausl ferrarese sulla conclusione, tra oggi e domani, dell’"Ottobre Rosa 2025".

"Si concludono gli appuntamenti organizzati dalle Aziende Sanitarie ferraresi in occasione di "Ottobre Rosa 2025", il mese dedicato alla sensibilizzazione - comincia il comunicato -, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla mammella".

Oggi alla Radiologia dell’Ospedale del Delta e venerdì 31 ottobre presso la Radiologia dell’ospedale di Cento sono previsti open day di screening mammografico dalle 8 alle 19. Agli screening mammografici possono accedere le donne con i seguenti requisiti: età anagrafica compresa tra i 45 e i 74 anni, ovvero in età da screening; ricezione di una lettera da parte del Centro Screening a cui non hanno risposto e che non abbiano eseguito mammografie spontanee da almeno 12 mesi. Non è necessaria alcuna prenotazione, basta presentarsi con il codice fiscale e la lettera ricevuta (foto d’archivio).

