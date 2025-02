Screening sull’ambliopia ai bimbi. La campagna promossa dai Lions

La campagna "Sight for kids", lo screening sull’ambliopia per le bimbe e i bimbi delle scuole dell’infanzia di Portomaggiore, ha avuto una buona partecipazione grazie al Lions Club Portomaggiore San Giorgio e ai dottori Geraci e Ansaloni e il supporto dell’amministrazione comunale. "La campagna "Sight for kids", proposta dalla presidente Greta Bruni – commenta il vicesindaco Francesca Molesini – è stata accolta molto positivamente anche quest’anno dalle nostre scuole. Per noi è importante sostenere iniziative come questa che permettono di individuare problematiche precocemente. Grazie alla generosità dei Lions, che offrono questo screening completamente gratuito, si riesce ad arrivare a un grandissimo numero di bambine e bambini visitati, offrendo alle famiglie una buona informazione ed una conseguente efficace prevenzione dell’ambliopia". L’ambliopia, detta anche "occhio pigro", è un abbassamento della vista che si verifica in un occhio perché il cervello ignora l’immagine da questo ricevuta; essa è la più comune causa di perdita della vista nell’età infantile ed interessa circa il 2-3% dei bambini. È causata principalmente da un problema di messa a fuoco, da un disallineamento degli occhi, da un glaucoma o da una cataratta, ma deve essere verificata e diagnosticata con uno screening mirato. Se non viene trattata tempestivamente (con occhiali da vista o lenti a contatto o colliri o bendaggi oculari) può causare la perdita permanente della vista.