Scrisse lettera all’ospedale Txt gli regala i libri di scuola

La gentilezza va ricompensata. Non succede sempre, ma in questo caso la delicatezza di una azione gentile è arrivata lontana e, giunta a Ferrara, è stata premiata. E’ stata pubblicata lunedì anche sul Quotidiano Nazionale la notizia del ragazzo di 13 anni senza genitori che ha scritto una lettera al personale dell’ospedale Santobono di Napoli per ringraziare delle cure ricevute durante la degenza, tanto da definire lo staff della struttura sanitaria "la famiglia che non ho mai avuto, ma ho sempre sognato".

"Ci siamo innamorati tutti di questo splendido ragazzino di 13 anni", ha scritto sui social media la Fondazione Santobono Pausilipon, che gestisce l’azienda ospedaliera "e vorremmo potergli restituire tutta la bellezza e l’amore di cui gli adulti che avrebbero dovuto proteggerlo lo hanno privato". L’episodio, che ha avuto risonanza mediatica a livello nazionale, ha commosso per la delicatezza e l’intensità delle parole usate dal ragazzo che, non avendo una famiglia, sarà presto assegnato ad una struttura di accoglienza per minori. Una delle prime risposte a questo episodio è arrivata proprio da Ferrara. TXT Spa, azienda della nostra città leader nazionale nella distribuzione di libri scolastici, ha contattato immediatamente la Fondazione Santobono Pausilipon, offrendosi di regalare al ragazzo i libri per il prossimo anno scolastico.

"La gentilezza è un valore spesso dimenticato dai giovani, perché scambiata per debolezza – commenta l’amministratore delegato di TXT, Mauro Padovani – invece è un principio fondante della società civile. Dobbiamo insegnare ai giovani la gentilezza, coltivarla nei comportamenti e nelle relazioni, premiarla quando si manifesta spontaneamente, come nel caso di questo ragazzo di Napoli". La Fondazione ha ringraziato per la "bellissima iniziativa" e prenderà presto contatto con TXT per dare seguito all’iniziativa e fare avere al ragazzo i libri che gli serviranno.

L’azienda TXT Educational Provider, leader nel mercato educational in Italia, è una azienda con sede a Ferrara che da oltre 25 anni fornisce soluzioni innovative per la distribuzione di prodotti e contenuti editoriali. TXT movimenta ogni anno oltre sei milioni di libri, adottando le tecnologie più efficienti in tutti i processi di lavorazione. La mission di TXT è quella di "avvicinare la grande distribuzione organizzata, le cartolibrerie, i comuni, le aziende, le scuole e le università, i consumatori finali agli strumenti del sapere".

l. c.