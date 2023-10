Scritta 'Free Palestine' al Parco 'Martiri dell'Heysel', il Sindaco annuncia rimozione

L’altra notte la recinzione in muratura del parco ’Martiri dell’Heysel’ di Portomaggiore è stato istoriato con la scritta "Free Palestine". "Questa scritta – ha detto Roberto Badolato di Uniti per Portomaggiore – comparsa in contemporanea con attacchi a Israele è un’ulteriore conferma di come si debba tenere alto il controllo sugli episodi di violenza. Ci sono gruppuscoli di giovani immigrati atti a scorribande notturne e comportamenti irrispettosi verso chi cerca di richiamarli al rispetto del vivere civile". Il sindaco Bernardi ha annunciato che farà rimuovere la scritta.

Franco Vanini