Scritte sulla statua del Guercino: "Adesso basta, atti inaccettabili"

Il basamento in marmo della statua del Guercino di Stefano Galletti è stato imbrattato su tre lati. L’atto vandalico è stato commesso appena terminato il restauro. Il monumento ha dunque bisogno di una nuova pulizia. Tra le tante reazioni di amarezza dei centesi, spicca l’appello dell’assessore alla cultura Silvia Bidoli. "Ora stiamo ragionando sul da farsi – spiega –. Siamo abbastanza certi che si tratti della mano di bambini. Il tema ora è cercare di capire come agire sui genitori e le famiglie perché la pulizia inizia ad essere un costo importante. Io vorrei capire cos’è che porta a queste azioni, in un contesto come quello della piazza, visibile a tutti. Era già accaduto anche di pomeriggio, quando le attività sono aperte. Vorrei che si facesse una riflessione allo scopo di essere più attivi e avere più cura della propria città".

E parla a cittadini e genitori. "Se vedo un bimbo che ha in mano un pennarello e che sta iniziando a scarabocchiare un bene pubblico, intervengo subito e cerco di fermarlo. Non in qualità di assessore ma come cittadina –prosegue –. Vorrei davvero stimolare questo tipo di riflessione in tutti. Sistemeremo e puliremo il basamento della statua, ma temo che ci ritroveremo a rivederlo comunque sporco. Dobbiamo capire da dove viene questa tranquillità che porta a permettersi di prendere un pennarello e scrivere sul marmo mentre i genitori e nessun altro intorno interviene o dice qualcosa". Non è giustificabile, secondo l’assessore, affermare che "sono solo bambini ma anzi, a maggior ragione, si deve educarli fin da piccoli al rispetto del bene pubblico". Ma ancora non è tutto. "Ora che organizziamo spesso visite in pinacoteca – continua – ragioniamo sul termine ‘civica’, un aggettivo importante con un peso notevole. Indica un patrimonio nostro, dei cittadini e di cui siamo responsabili – sottolinea –. Ai bambini dunque spieghiamo che difficilmente quando un oggetto è nostro lo si tratta male o lo si rompe. Spero che si instauri presto un rapporto virtuoso che porti a non far accadere più imbrattamenti al patrimonio pubblico".

E infine l’appello. "Mi sento di rivolgere dunque un appello ai centesi a non aver paura e esprimere un concetto che è giusto: se qualcuno imbratta una statua è giusto che venga sgridato – conclude –. Rivolgo infine un appello ai genitori non attenti, ricordando che si tratta di un bene pubblico che va trattato in modo diverso. Anche stavolta puliremo, ma dispiace che siano sempre soldi che il Comune deve spendere e che avrebbe potuto utilizzare altrove. Che non si pensi che i costi sono bassi quando si parla di un bene storico, perché serve incaricare un restauratore, redigere un progetto, sentire la soprintendenza. E in questo caso si tratta di pulire i molteplici segni di pastello a cera che il marmo assorbe".

Laura Guerra