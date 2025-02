Scrittrici italiane in sala. Letture di Luciana Tufani

Oggi, alle 17,30, al Centro Documentazione Donna via Terranuova 12/b Luciana Tufani, con Scrittrici italiane dal XIII al XXI secolo. Profili bibliografici, presenta Elisabetta Roncoli. Letture di Rita Campalani, Giulia Ciarpaglini, Fabrizia Lotta.

Luciana Tufani, nata a Trieste, da madre slovena e padre napoletano, ha vissuto nei primi anni in diverse città e paesi per poi approdare a Milano, dove ha frequentato le scuole elementari e medie e infine a Ferrara dove ha frequentato il liceo classico e poi l’università, laureandosi in Chimica. Ha insegnato per anni in molte scuole della città e della provincia, sia medie che superiori, materie scientifiche: da matematica a biologia, chimica e geografia. Sempre a Ferrara, ha fondato nel 1980 il Centro Documentazione Donna che tuttora dirige. La sua casa editrice (www.tufani.net) pubblica la rivista bimestrale ’Leggere Donna’, fondata nel 1980, e, dal 1996, libri di narrativa, saggistica e fumetti. Oltre che editrice è anche direttrice editoriale sia della rivista che della casa editrice.