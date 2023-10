Scrittura creativa, un corso targato Udi

Si chiama "Emozioni senza confine" il corso di scrittura creativa in partenza oggi al Circolo Laguna e promosso da Udi Spazio Donna, per il progetto regionale "Questioni di Genere 2.0" con il finanziamento del Comune di Comacchio. Condotto per questa terza edizione da Gigliola Mingozzi, il corso si propone di dar voce attraverso la scrittura creativa alle emozioni, parte importante della nostra vita che può, con l’abilità narrativa, fluire dal profondo e far parlare l’intimo. La partecipazione è libera, le lezioni sono infatti gratuite e aperte a tutti e si svolgeranno ogni martedì dalle 16 alle 18 fino al 5 dicembre.