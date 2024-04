Scrittura e creatività al festival delle parole

L’importanza delle parole per rimettere al centro il pensiero dell’uomo. Tutto questo e tanto altro nel Festival che prende il via oggi negli spazi della Factory Grisù con due appuntamenti che introducono gli spettatori in due ambiti del mondo editoriale: l’illustrazione e il mestiere di agente letterario ed editor. Il Festival delle parole inizia alle 18 con l’inaugurazione della mostra “Portami via” dell’illustratrice Giulia Neri, autrice di grafiche per case editrici italiane e magazine nazionali e internazionali (Mondadori, Sonzogno, Harper Collins, Time Magazine, Harvard Business Review, solo per citarni alcuni) ma anche autrice per Psicografici edizioni di “All’ombra del vento”, una raccolta poetica di illustrazioni e immagini che sarà presentata proprio in questa sede. Moderano Federico Falciani di Psicografici, e Paolo Panzacchi. Alle 20 sarà invece la volta dell’intervento moderato da Paolo Panzacchi con Michela Tanfoglio, agente letterario ed editor di EditReal, “Il primo sguardo sul romanzo dopo chi lo ha scritto”, una conversazione per entrare nel “dietro le quinte” dei libri: dalla prima stesura fino alla ricerca di un editore e alla sua pubblicazione.

I prossimi appuntamenti: venerdì 12 aprile alle 18 la critica d’arte Olga Gambari presenta il suo “Il nome segreto”; alle 19 “Rez – concerto poetico” ispirato ad “Altri libertini” di Pier Vittorio Tondelli, a cura di Eleonora Gusmano e Alessandro Romano; alle 21.30 la fotografa Valentina Tamborra con “I nascosti”, libro fotografico sulla popolazione Sami. Sabato 13 aprile alle 17 la tavola rotonda “Dialogo sul mondo di Pier Vittorio Tondelli” con Olga Campofreda (autrice del saggio “Dalla generazione all’individuo, giovinezza, identità e impegno nell’opera di Tondelli”), Eleonora Daniel (curatrice della raccolta “Quasi di nascosto”, antologia di 12 nuovi autori sotto i 25 anni), e le due giovani autrici Teresa Fraioli e Michela Panichi; alle 18.30 Claudia Grande propone “Bim Bum Bam Ketamina”, storia estrema di un mondo isterico e ultra violento, dove gli influencer si mutilano live; alle 19.30 Fiammetta Palpati presenta “La casa delle orfane bianche” insieme a Giulio Mozzi; alle 21 ci sarà Bernardo Zannoni, vincitore del Premio Campiello 2022 con il suo secondo romanzo “25”; alle 22.30 grande party revival grunge e punk anni ’90, “Gli anni del grunge e di Jack Frusciante”, con dj set Nicolò Bizzini e incursioni letterarie. Domenica 14 aprile alle 16 tavola rotonda “Ricordando la figura di Luigi Bernardi” con Patrick Fogli e Antonio Paolacci; alle 17.30 “Stati generali dell’editoria e dintorni”, Massimo Carlotto e Patrick Fogli parlano della situazione del mercato editoriale; alle 19 la premiazione del concorso romanzi editi Grisù 451; alle 21.30 reading musicale: Omar Pedrini con Federico Scarioni e Davide Apollo presenta “Cane sciolto“.