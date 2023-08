"Scrivere fiabe, l’arte di inventare Ma adesso punto al romanzo noir"

Ha imparato a leggere e scrivere, prima di andare a scuola. Lo dice sorridendo Giulia Facci, la trentaduenne veronese, scrittrice e illustratrice di favole per bambini, che l’amore ha portato a Codigoro 8 anni fa. "Non e’ una battuta, è la verità – aggiunge sorridendo – ho ancora i vecchi fogli protocollo scarabocchiati di favolette e disegni. Ecco perché, senza presunzione, posso dire che scrivo da sempre".

Scrivi favole e le leggi ai tuoi figli?

"Certamente, Ezechiele e Zaccaria sono i primi, veri critici dei miei lavori. Oltre ad essere la mia preziosa fonte di ispirazione".

Solo favole o altro?

"In verità le favole per bambini sono state una sorpresa anche per me, ma con dei figli ancora piccoli mi sono trovata catapultata quasi per forza nell’universo della narrativa per l’infanzia e quella per ragazzi. Dopo aver partecipato a diversi concorsi letterari ora mi sto dedicando a un romanzo per adulti, del genere noir-poliziesco, ispirato a fatti realmente accaduti nella mia famiglia".

Cosa ti spinge a scrivere favole?

"La meravigliosa sensazione di poter creare – con l’incantesimo delle parole e la magia – storie, personaggi, cose, luoghi, emozioni! Sento che non c’è cosa al mondo che io riesca a fare meglio".

