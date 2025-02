Sculture e quadri, la nuova personale di Carletti

E’ stata inaugurata sabato scorso la mostra personale "il tempo del sogno" di Daniela Carletti, ospitata nella sezione di arte contemporanea del "Mercato Centro Culturale" di Argenta. La nuova personale di Daniela Carletti porta all’attenzione del pubblico un ciclo di lavori pittorici di grandi dimensioni e alcune sculture realizzate in filo di ferro rivestite di gesso. Il termine immersivo non è da considerarsi esagerato, perché le opere dell’artista trascinano lo sguardo dell’osservatore letteralmente all’interno dello spazio occupato dalle tele, così cariche di colore da far presagire l’esplosione della non lontana primavera.

Il titolo della mostra riporta soprattutto agli aborigeni australiani, i quali pensavano che il creato non sarebbe stato possibile se non fosse stato prima sognato e poi cantato in ogni sua piccola parte per comporre percorsi nello spazio. Le opere di Daniela, in questo ciclo, pare siano generate da un nucleo, che nasce come fosse la memoria di immagini sognate, che si salvano al risveglio.

La mostra ha il patrocinio del comune di Argenta e rimarrà in parete fino al 2 marzo, dal mercoledì alla domenica dalle 9,30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; chiuso lunedì e martedì. Formatasi con corsi di pittura, scultura e grafica presso la scuola privata Accademia d’arte San Nicolo a Ferrara, nel 2011 Daniela Carletti partecipa alla cinquantaquattresima edizione della Biennale di Venezia per la regione Emilia-Romagna, a cura di Vittorio Sgarbi.