Scuola ’acquistata’ dal Comune: "Scelta migliore e più economica"

L’edificio della scuola primaria Alda Costa di Vigarano Mainarda è entrato nella proprietà del Comune e, ieri pomeriggio, la giunta ha incontrato le famiglie, i docenti, la dirigenza. "Un incontro doveroso, a fronte di una svolta epocale per Vigarano – spiega il sindaco Davide Bergamini – un segnale di cambiamento che punta al benessere di chi vive quotidianamente la scuola. Abbiamo voluto incontrare le famiglie per illustrare la situazione di questo edificio, come abbiamo agito per acquisirne la proprietà e quali saranno le azioni del Comune, presenti e future, per sistemare la scuola". Dall’acquisto dell’edificio agli interventi: "Prima dell’inizio dell’anno scolastico sono stati fatti diversi interventi – dice Bergamini – sia all’interno che all’esterno dell’edificio ed altri sono in programma già per il mese di ottobre, secondo un planning studiato insieme all’ufficio tecnico comunale".

Una lunga vicenda. L’edificio, di proprietà della ditta costruttrice che aveva in essere con il Comune di Vigarano Mainarda un contratto di disponibilità, è stato inaugurato nel 2015. Incompleto. In alcune parti, la struttura presentava diversi vizi e aveva bisogno di manutenzioni significative. Non erano mancate le tensioni. Le famiglie infatti, negli anni hanno lamentato a gran voce una situazione fortemente preoccupante. Un lavoro corale per arrivare alla soluzione. Da qui l’acquisto. "A fronte dell’inadempimento della ditta costruttrice – spiega il vicesindaco Mauro Zanella – nel luglio del 2022 abbiamo deciso di interrompere il pagamento dei canoni previsti dal contratto di disponibilità, circa 279.772,88 euro all’anno, e procedere con la richiesta di una consulenza tecnica preventiva". Un’operazione che solleva il Comune dal pagamento dei canoni per i prossimi 20 anni, liberando risorse per più di 5.500.000 euro e con l’acquisto dell’immobile. "Possiamo dirci soddisfatti – aggiunge l’assessore Ennio Bizzarri – per finanziare la transazione abbiamo acceso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per circa 1.900.000 euro da restituire in rate da 140.000 euro. Sommati ai costi di manutenzione in 40.000 euro annui, arriviamo a dover corrispondere 180.000 euro all’anno. Una somma decisamente inferiore al canone annuo di 279.772 euro". Il rapporto con il dirigente scolastico Francesco Imperiale, i docenti e i collaboratori è ottimo, frutto di stima e spirito di collaborazione – sottolinea l’assessore Daniela Patroncini – non appena acquisita la proprietà dell’immobile, abbiamo chiesto di incontrarci affinché ci elencassero le principali criticità da risolvere ed alcune decisioni da prendere insieme".

Claudia Fortini