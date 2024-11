Scuola al freddo, la protesta degli studenti: "E’ così da anni, portiamo le coperte da casa"

E’ il freddo all’interno di diverse aule dell’Istituto Bassi Burgatti, il motivo della manifestazione dei ragazzi ieri, che hanno voluto far sentire la loro voce chiedendo in questo modo agli organi preposti di risolvere definitivamente un problema che esiste da anni e che anche la dirigente Annamaria Barone Freddo dice di segnalare ogni volta alla Provincia, ente competente, che interviene con i tecnici ma non in modo definitivo e, nel frattempo, cercare di spostare i ragazzi dalle aule fredde trovandogli altri spazi.

"E’ un problema che affligge 8-9 aule, che turnando le classi tocca molti studenti e che purtroppo capita da molti anni ormai. Questa è un occasione per farci sentire e dire non vogliamo che continui così – dicono i ragazzi –, ci è capitato di dover cambiare 4 aule perché troppo fredde, tanto da vedere il proprio fiato, e non è una delle condizioni migliori in cui uno studente si può trovare. Sappiamo che la dirigente ha chiesto che venga risolto il problema, ma non la ascoltano. Noi siamo qui per far sentire la nostra voce a chi di dovere e farci ascoltare". E riferiscono di un recente episodio. "Una classe lunedì scorso ha deciso di uscire prima perché non si resisteva. Questo va avanti dal 2018. Il nostro è un appello. La colpa non è della scuola ma di chi investe i fondi in altro invece di farci studiare in modo consono. Qui serve sostituire l’impianto di riscaldamento perché vecchio e non più efficiente, e problemi ci sono anche agli infissi. Speriamo che anche il sindaco ci possa aiutare. Se continuerà la situazione di freddo? Come ogni anno ci porteremo le coperte da casa". Tra chi ha scelto lo sciopero davanti a scuola e chi è rimasto a casa, l’adesione sarebbe stata di circa 700 ragazzi su 1600. Con loro davanti all’istituto, anche alcuni genitori. "La situazione del riscaldamento è molto delicata, con alunni in classe al gelo.

Anche negli anni passati sono state scritte diverse lettere dai genitori alla Provincia ma non si è ottenuto nulla – dicono – una parte dei termosifoni funziona, un’altra no. Anche i genitori hanno scritto. Siamo qui a manifestare il diritto allo studio e di farlo in condizioni dignitose. Siamo tutti disponibili a collaborare con la scuola e aiutarla per poter arrivare a risolvere il problema".

Ed è ancora la dirigente a spiegare la situazione, spiegando anche come finora vi ha fatto fronte. "L’Istituto da diversi anni presenta problemi di malfunzionamento all’impianto di riscaldamento in una decina di aule sempre diverse - dice Annamaria Barone Freddo – l’ente che deve intervenire è la Provincia, alla quale ho sempre segnalato e che di volta in volta ha mandato tecnici a sistemare, come fatto anche stavolta. Purtroppo non si tratta di soluzioni definitive. I ragazzi ruotano tra classi, laboratori e palestre e al presentarsi del problema nelle aule, li spostiamo in altri spazi, cosa complessa visto le 74 classi e le 64 aule disponibili. Domani chiamerò i rappresentanti di classe e spiegherò tutto quello che la scuola sta facendo per il mantenimento di un clima positivo e di dialogo con gli studenti. Sono in contatto anche con il sindaco, che si è fatto promotore per parlare con la Provincia, alla quale oggi dirò che si sta creando un clima di disagio qui dentro. La sera prima di questa manifestazione ho anche scritto a tutti gli studenti invitandoli a ripensare a questa iniziativa". Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Accorsi. "La competenza delle scuole superiori è della Provincia – dice –, ma stiamo seguendo la questione, anche in contatto con la Dirigente scolastica. Nei giorni scorsi ho preso contatto con il presidente della Provincia per ribadire la necessità di agire al più presto. Comprendendo il disagio arrecato agli studenti e continuerò a sollecitare la Provincia rispetto agli interventi di cui necessitano le scuole superiori della città, ribadendo la mia disponibilità a collaborare. Certo è che questa situazione specifica del riscaldamento dell’ISIT Bassi-Burgatti va affrontata come prioritaria".

Laura Guerra