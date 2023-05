Scuola Alda Costa, il sindaco: "Basta con le polemiche sterili"

VIGARANO

Attacchi e contrattacchi. Il sindaco Davide Bergamini ribatte alla Lista civica ViviAmo Vigarano. Il fulcro della vicenda è la scuola Alda Costa, da anni nel vortice del ciclone. "Lisa Pancaldi dice cose pretestuose per gettare fumo negli occhi ai cittadini – premette Bergamini -. Come sindaco ho emesso l’ordinanza, per un solo giorno di chiusura, per motivi di sicurezza e non perché avessi paura che crollasse il soffitto". Da qui l’appunto: "L’ho fatto esclusivamente perchè all’indomani dovevano entrare operai, ed era giusto dare loro la possibilità di lavorare tranquillamente senza mettere a repentaglio la sicurezza dei ragazzi nel caso avessero dovuto passare nel corridoi". Poi l’affondo: "L’unico modo per risolvere i problemi di quella scuola, costruita dalle precedenti amministrazioni e che continua a dare problemi, sarebbe abbatterla e ricostruirla – dice il sindaco – . Ma è ovvio che non si può fare. La Pancaldi e la sua lista devono capire cosa può fare un consigliere e cosa un sindaco e un amministratore e smettere di far campagna elettorale confondendo i cittadini. Sulla scuola – insiste il sindaco - c’è un contenzioso in corso con l’azienda costruttrice. Per la prima volta c’è un’amministrazione seria che sta facendo, da quando si è insediata, passi con avvocato che sento tutti i giorni. Abbiamo bloccato i pagamenti all’azienda senza mettere a repentaglio la situazione di Vigarano e occupandoci solo della sicurezza dei bambini. Non accettiamo che ci siano persone che continuano ad usare la scuola per seminare attacchi e disinformazione". Di fronte all’accusa di non coinvolgere abbastanza l’opposizione il sindaco risponde: "Non li coinvolgiamo perché riteniamo che non ci sia la necessità – insiste -. Non è stato trascurato nulla sulla scuola, perchè quando la scuola chiama arriviamo. Sindaco e assessore rispondono sempre". Poi Bergamini si scrolla di dosso alcune dichiarazioni della Pancaldi: "Non ho fatto attacchi personali e il consigliere Ilacqua non aveva bisogno di essere difeso dalla Pancaldi – dice -. Le elezioni sono passate da un pezzo e per fortuna adesso c’è un’amministrazione capace di intervenire e risolvere. Cosa che loro, dimostrando di non conoscere come funziona un Comune, non sarebbero riusciti a fare".

cl.f.