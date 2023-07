Scuola, bagni in tilt La protesta dei prof

Anche questi giorni durante i quali gli studenti hanno sostenuto gli esami sono stati giorni di disagi nella scuola media Gabrio Casati, a Porto Garibaldi. Prima, nell’ultima parte dell’anno scolastico, si sono rotti i bagni destinati ai docenti. Poi, in rapida successione, quelli per le studentesse. Morale, i professori sono stati costretti a fare un salto al bar – affidando la classe magari ad un collega – o addirittura a casa per poter andare in bagno. Un bel problema che ha riguardato una trentina di persone. Poi l’intera scuola dove sono iscritti quasi 200 studenti. I disagi si sono un po’ attenuati nel periodo degli esami, ma la situazione non si è certo risolta. A spiegare il disservizio è il professor Matteo Mari. "Una situazione paradossale – dice –, ci sono i bagni della segreteria. Ma si tratta di due toilettes che si trovano dopo gli spazi dove sono ospitati gli uffici. Tra l’altro parliamo di un numero del tutto insufficiente". Pochi giorni e vanno in tilt anche quelli riservati alle ragazze e i servizi per i disabili. "Problemi che si aggiungono a problemi – riprende il prof –, una situazione al limite. La scuola è strutturata su tre piani, i ragazzi erano costretti a fare le scale per riuscire a raggiungere i servizi che sono ancora in funzione". I motivi? Il professore spiega quello che è successo con poche parole. "I bagni sono vetusti e da anni non vengono fatti i lavori per adeguarli, per ammodernarli. Il Comune è intervenuto in alcuni casi pulendo le fosse biologiche, ma questo tipo di interventi non basta più. Gli scarichi andrebbero rifatti integralmente. Ma queste opere nonostante gli appelli al Comune e le segnalazioni non vengono eseguite e così ci troviamo a lottare con un’emergenza che si presenta in modo ricorrente. Ognuno di noi si arrangia come può, c’è chi esce e va al bar. Chi abita a Porto Garibaldi può andare a casa alla fine delle lezioni".

m. b.