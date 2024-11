“Classi fredde, in aula col cappotto”

Ferrara, 10 novembre 2024 – “In classe fa freddo, poche storie. Soprattutto durante le prime ore il riscaldamento fatica ad entrare in funzione”. Si lamenta un genitore, ma, nonostante le aule gelide, nessuno ha inviato segnalazioni alla preside del liceo Ariosto, Isabella Fedozzi. Eppure una parte del personale e gli studenti confermano il problema delle aule fredde al piano terra. Al punto che i ragazzi sono costretti a stare in classe con il cappotto.

“Il riscaldamento entra in funzione alle 7,30, ma prima che il caldo si propaghi ci vogliono delle ore e capita che in alcune classi la temperatura sia molto bassa”, spiegano dal personale. E ancora: “Il riscaldamento è un problema della Provincia e non della dirigenza scolastica. È questo ente che deve intervenire per risolvere le criticità”. All’uscita da scuola, intorno alle 13,10, incontri diversi genitori. C’è chi non ne sa nulla: “Mio figlio non mi ha detto assolutamente niente. Ma forse al primo piano non ci sono questi problemi”. Altri genitori non la pensano così: “Sì, mia figlia mi ha raccontato del freddo e dei ragazzi con il giubbotto in classe”.

E alla domanda perché non segnalino alla preside, il padre risponde: “Non c’è ancore il consiglio di classe dei genitori, che recepisce le indicazioni delle famiglie”. Un altro padre obietta: “Però si potrebbe segnalare comunque”. In effetti, qualcuno dei genitori ha segnalato il freddo in classe direttamente all’azienda che ha in appalto gli impianti di riscaldamento. La conferma arriva dall’ingegnere capo della Provincia Luca Capozzi: “Hanno inviato un messaggio direttamente all’impresa che è intervenuta stamattina (ieri per chi legge). C’erano i termo freddi perché avevano raggiunta la temperatura stabilita. Abbiamo predisposto quindi che l’impianto si accenda prima. Così quando i ragazzi arriveranno in classe troveranno i termo caldi”. Gli fa eco il responsabile tecnico Leonardo Bottoni: “All’Ariosto non ci risultano problemi. Abbiamo avuto una segnalazione dalle Taddia a Cento e abbiamo già risolto”.