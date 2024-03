Scuola chiusa, è bufera: "Infiltrazioni sottovalutate"

I consiglieri del Pd Enrico Bassi, Martina Berneschi e Clara Tumiati tornano sulla situazione della scuola d’Infanzia ‘Gulinelli’ di Copparo, non risparmiando critiche verso l’Amministrazione comunale. "Quello che è successo – affermano in una nota - non è il frutto di un’isteria collettiva dei genitori – affermano -, perché da diverso tempo gli stessi segnalavano le infiltrazioni al Comune. Peccato però che non è stato fatto niente, almeno fino a quando il problema non si è aggravato al punto di determinare i genitori a chiamare i Vigili del Fuoco a scuola aperta con i bambini già dentro. Il sindaco ha una bella faccia tosta a dire che ’il problema era già noto’, immaginando forse che questa possa suonare come una forma di giustificazione. Se non se ne è accorto il risultato è che circa 65 bambini da domani (oggi, ndr.) verranno stipati in sezioni del ‘Cadore’ e del ‘Gramsci’. In che condizioni, da domani, verranno svolti i servizi scolastici copparesi?". Bassi, Berneschi e Tumiati ritengono che la soluzione adottata non prenda in considerazione le conseguenze: "Per rendere chiara la dimensione della cosa che si va prospettando – proseguono -, i 23 alunni più piccoli del ‘Gulinelli’ andranno al ‘Gramsci’. Una sezione dimensionata per ospitare una ventina di bambini finirà per ospitarne, a conti fatti, 40 o 45. Le stesse proporzioni si verificheranno nelle altre sezioni. Al ‘Cadore’ ad esempio la situazione sarà anche peggiore. Si prospettano infatti 40 bambini che andranno nella sezione che attualmente ospita la materna. Nell’altra ala della scuola, andranno tutti gli altri bambini del ‘Gulinelli’, materna e nido. Quindi si prospetta una situazione in cui bambini di 1 a 6 anni, con esigenze diversissime, saranno messi tutti nello stesso ridotto spazio. In poche parole due intere sezioni stipate in luoghi che ne ospitano una". I consiglieri, inoltre, lamentano il fatto che il Comune, mercoledì sera, abbia "convocato con pochi minuti di anticipo solo i rappresentanti dei genitori, evitando di convocare tutte le famiglie. Già dalle prime ore di questa mattina (ieri, ndr.), stiamo chiedendo al Comune di fornirci le relazioni dell’RSPP sull’adeguatezza degli spazi individuati e di fornire il verbale del sopralluogo dei vigili del fuoco al ‘Gulinelli’. Al momento stiamo ancora aspettando di avere qualcosa". I consiglieri dem concludono, affermando che "in questo momento mezza Italia, grazie ai fondi del Pnrr, sta ristrutturando scuole. È preoccupante pensare che la Giunta abbia preferito sprecare tutti questi anni senza programmare un intervento al ‘Gulinelli’ mancando l’occasione di accedere a questi fondi".

Valerio Franzoni