"Scuola chiusa solo per tutelare gli alunni"

Non ci sta il sindaco di Vigarano Mainarda Davide Bergamini, alle critiche di una parte dell’opposizione di Vigarano, in merito alla chiusura della scuola primaria Alda Costa, nella giornata di venerdì, dopo il crollo di una parte del soffitto di cartongesso, in un corridoio del piano terra, per le infiltrazioni di pioggia. "L’abbiamo fatto esclusivamente per tutelare gli alunni" insiste il sindaco. Il cartongesso è stato rimosso per vedere da dove entra l’acqua piovana e in attesa di rifarlo, il corridoio è stato delimitato, la ditta in questi giorni è al lavoro, I bambini riprenderanno le lezioni lunedì. Una scuola che è da tempo nell’occhio del ciclone.

"Rimandiamo al mittente ogni frase dell’opposizione con la profonda convinzione che questa giunta stia finalmente operando nel migliore dei modi – sottolinea il sindaco che si toglie così qualche ‘sassolino dalle scarpe’ - con la cautela necessaria di quando si amministra e si esercita la funzione pubblica".

Poi un contrattacco che acquista toni politici: "Caro consigliere appena insediato che tanto ha da criticare – sbotta Bergamini con chiaro riferimento a Salvatore Ilacqua appena entrato in consiglio nelle fila della lista civica ViviAmo Vigarano’ -. Ricordiamo prima di tutto che è in consiglio dopo che il suo gruppo, a distanza di un anno, è stato ‘decimato’ da dimissioni, rifiuti ed incompatibilità. Consigliamo di fare mente locale, di studiare gli atti e i documenti e soprattutto di capire cosa un amministratore può e non può fare, di capire ciò che abbiamo già spiegato diverse volte in riunioni e consigli comunali. E’ più facile fare mera propaganda piuttosto che portare utili osservazioni". Bergamini lo interpreta come un segnale di forza: "Ormai siamo abituati a sentire le critiche dell’opposizione per ogni cosa – dice il sindaco - ed ogni volta che succede non fanno altro che rafforzare la nostra convinzione, ovvero che siamo nella direzione giusta". Davide Bergamini è perentorio: "Non mi lascerò intimidire dalle frasi preconfezionate dell’opposizione – aggiunge -. Insieme alla giunta, alla quale va la mia grande stima e fiducia, che dimostra giorno dopo giorno una grande preparazione e senso di responsabilità per il grande lavoro di squadra che sta portando avanti insieme agli uffici comunali e ai consiglieri di maggioranza, continueremo a lavorare e dare risposte ai vigaranesi per lasciare un territorio migliore al termine di questo mandato. Mentre loro, da spettatori, si limiteranno a criticare, noi lavoreremo per risolvere il problema della scuola. Risolveremo molti problemi che ci hanno lasciato gli ’amici’ della civica che ci attacca, appartenenti a quella parte politica che li rende incapaci di essere obiettivi".

Claudia Fortini