Scuola ’Costa’ senza frontiere. Il camp dei ragazzi parla inglese

Scuole senza frontiere, protagonista la lingua inglese che apre nuovi orizzonti agli studenti. In città due settimane di International Education Camp per bambini e ragazzi.

Un’estate diversa, tutta in inglese. Arriva anche a Ferrara l’International Education Camp, il programma di full immersion linguistica che è rivolto in particolare a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Per l’arco di due settimane, a partire dallo scorso 25 agosto e fino alla data del 5 settembre, presso l’istituto comprensivo Alda Costa, scuola all’avanguardia nella didattica, i partecipanti saranno coinvolti in circa 80 ore di attività educative e ricreative condotte interamente in inglese da ’counsellors’ madrelingua.

L’International Education Camp organizza campi estivi da oltre cinque anni in diversi paesi europei ed in Italia ha accolto migliaia di bambini in varie città del nostro paese. L’immersione nella lingua, la conoscenza, in un ambiente così giocoso e positivo, aiutano i bambini ad assorbire l’inglese in modo naturale, senza l’impostazione scolastica della lezione tradizionale, impostata con la dicotomia cattedra-banco.

L’obiettivo è quello di favorire la spontaneità nella comunicazione, stimolando i più giovani a usare la lingua con sicurezza e senza avere così la paura di sbagliare. A portare l’iniziativa nella città di Ferrara – prima città in Emilia Romagna ad accoglierla – è stata la docente d’inglese della scuola media Boiardo, Anxhela Guraziu, che ricopre anche il ruolo di Camp Director.

"Il camp – spiega Anxhela Guraziu senza nascondere l’entusiasmo – è pensato come un’esperienza immersiva e assai coinvolgente, dove i ragazzi imparano divertendosi e sviluppano non solo competenze linguistiche, ma anche relazionali e quindi interculturali".

L’International Education Camp rappresenta quindi una grande opportunità di crescita linguistica e personale, in un contesto sicuro e stimolante. La lingua inglese, da sempre, si è imposta come un lasciapassare per conoscere il mondo ed anche come un trampolino verso il mondo del lavoro, apre porte, crea prospettive per i ragazzi.